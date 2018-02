400.000 euro voor innovatieprojecten in Haags onderwijs

De gemeente Den Haag trekt 400.000 euro uit voor innovatieprojecten in het Haagse onderwijs. Scholen en kindercentra, maar ook ouders en leerlingen kunnen daardoor ideeën aandragen.

“De beste ideeën ontstaan in de klas”, zegt wethouder Saskia Bruines van Onderwijs. “Daarom stellen wij extra geld beschikbaar om deze ideeën daadwerkelijk in praktijk te brengen. Ik wil dat iedere betrokkene bij het onderwijs kansen krijgt en kansen pakt om het onderwijs te vernieuwen, want zo krijgt het onderwijs de positie die het moet hebben: die van voorloper in de maatschappij. Het vergroot de kansen van leerlingen en iedereen die werkzaam is in het Haagse onderwijs.”

Het innovatie-budget is vorig jaar ingevoerd en leverde toen veel ideeën en concrete projecten op. Van leermiddelen voor kinderen met Down tot ‘serious gaming’ en van ouderbijeenkomsten over het opgroeien van kinderen in een omgeving met meerdere culturen tot micro-krediet projecten in het voortgezet onderwijs. Voor de nieuwe subsidieronde kunnen van 1 maart tot 1 april ideeën worden ingediend.