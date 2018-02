Barbie ziet kinderen naar Spanje vertrekken

De kinderen van Samantha ‘Barbie’ de Jong verhuizen met hun vader mee naar Spanje. De realityster vindt volgens haar ex, Michael van der Plas, zelf dat ze niet goed voor Milano en Angelina kan zorgen.

Barbie deed begin 2018 een zelfmoordpoging en werkt momenteel aan haar herstel. “Het is misschien de moeilijkste beslissing uit haar leven, maar ik denk tegelijk de verstandigste”, aldus Van der Plas in gesprek met weekblad Privé. De Jong zou gezegd hebben dat ze momenteel niet het gevoel heeft optimaal voor haar kinderen te kunnen zorgen. “Ik moet eerst beter worden, dan kan ik het allemaal weer aan.”

Het komende half jaar zullen haar kinderen bij haar ex in Spanje wonen. Dochter Angelina is inmiddels leerplichtig en zal, als het aan Van der Plas ligt, thuis les krijgen van zijn nieuwe vriendin Naomi. “Ze heeft daar een opleiding voor gevolgd, die is goedgekeurd door de inspectie. Ze heeft wekelijks contact met de juf en zij stuurt ook de leerstof naar ons toe. Zo gaan we de komende tijd met elkaar aan het werk.”