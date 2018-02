Bewoners Vogelwijk zijn ondergelopen kelders helemaal zat

Bewoners van de Vogelwijk hebben al jaren last van kelders die blank staan door het hoge grondwaterpeil. Raadsleden Daniëlle Koster van het CDA, Anne Toeters van D66 en Gerwin van Vulpen van de Haagse Stadspartij willen dat het stadsbestuur nu snel maatregelen neemt tegen de grondwateroverlast.

In de wijk is tussen 2007 en 2015 de riolering vernieuwd, waarbij regen wordt opgevangen in ‘infiltratiebekkens’. Afgelopen najaar zijn die gesloten na klachten van bewoners. Na de aanleg van het nieuwe rioleringssysteem kregen zij problemen met natte kelders. Ondanks het afsluiten van de bekkens hebben de bewoners nog steeds last van wateroverlast. De partijen willen dat de gemeente de meldingen van bewoners serieus neemt. Nu kunnen Vogelwijkers klachten pas melden als het grondwater langdurig op zeventig centimeter of hoger onder het straatniveau staat. De praktijk leert echter dat er nu al veel kelders langdurig blank staan, ook al is het niveau van zeventig centimeter nog niet bereikt.

De raadsleden vragen verder aan het het stadsbestuur om de drainerende functie van de Haagse Beek te verbeteren, zodat regenwater beter kan worden afgevoerd. Volgens bewoners is het waterpeil van de Haagse Beek sinds de aanpassingen aan de riolering gestegen met dertig tot veertig centimeter.