Bijna één op de drie Hagenaars heeft geen idee wanneer verkiezingen zijn

Hoewel de gemeenteraadsverkeizingen al bijna voor de deur staan, heeft bijna een derde van de Hagenaars geen idee in welke maand ze naar de stembus mogen. Dat blijkt uit een peiling van I&O Research in opdracht van de gemeenteraad. Saillant detail: de verkiezingsmaand (maart) is genoemd in de brief die alle deelnemers van het onderzoek hebben gekregen.

Het aandeel kiezers dat niet dat de verkiezingen in maart plaatsvinden is weliswaar gedaald ten opzichte van de eerste peiling van drie weken geleden. Maar nog altijd geeft 29 procent van de ondervraagden aan niet te weten in welke maand ze mogen stemmen. Twee procent gokt de verkeerde maand, en denkt dat er in februari of april gestemd gaat worden. Zeven op de tien Haagse stemmers zijn wel op de hoogte dat de stembusgang in maart is gepland; op 21 januari was dat nog zes op de tien.

Vooral kiezers tussen de 18 en 34 zijn niet goed op de hoogte, ongeveer de helft. Daarentegen scoren 65-plussers wel goed: bijna negentig procent weet dat ze in maart mogen stemmen.