Burgemeester Pauline Krikke opent Movies that Matter Festival

Burgemeester Pauline Krikke opent op vrijdag 23 maart het Movies That Matter Festival. De openingsfilm is ‘Aus dem Nichts’ van de Duitse regisseur Fatih Akin. De thriller won begin januari een Golden Globe voor beste buitenlandse film. In ‘Aus dem Nichts’ gaat een vrouw op zoek naar gerechtigheid nadat haar Koerdische man en zoontje zijn omgekomen bij een aanslag.

Van vrijdag 23 tot en met zaterdag 31 maart presenteert het Haagse festival in Filmhuis Den Haag en Theater aan het Spui zo’n zeventig speelfilms en documentaires over mensenrechten, vrede en vrijheid in combinatie met debatten, lezingen, exposities en live muziek.

Het festival kent twee hoofdprogramma’s: ‘Activist‘ met documentaires over mensenrechtenverdedigers, en ‘Camera Justitia‘, met films en debat over het belang van de rechtsstaat en de strijd tegen straffeloosheid. Nieuw dit jaar is het competitieprogramma ‘Dutch Movies Matter‘ met Nederlandse speelfilms en documentaires. De kaartverkoop start op donderdag 8 maart. Den Haag FM is mediapartner van het festival.

www.moviesthatmatter.nl