Cocaïne in bloed overleden Hagenaar Paul Selier

In het bloed van Hagenaar Paul Selier, die overleed na zijn aanhouding, is cocaïne gevonden. Dat meldt het Openbaar Ministerie dinsdag. Dat blijkt uit het toxicologisch rapport waarvan de eerste resultaten bekend zijn. Om de precieze hoeveelheid te achterhalen is langer onderzoek nodig, zegt een woordvoerder.

Politiemensen troffen de Hagenaar aan na een melding over een verward persoon op de openbare weg. Ze wilden hem aanhouden, maar Selier verzette zich. Op een filmpje is te zien dat agenten hem tegen de grond drukken terwijl hij op zijn buik ligt. Een van de agenten stompt de man een aantal keer. De beelden veroorzaakten veel ophef. “Ik verwacht dat de sympathie voor Paul wat zal afnemen”, vertelde misdaadverslaggever Martijn Mastenbroek in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. “Overigens staat zijn drugsgebruik los van het geweld van de politie. Dat politiegeweld mag echt wel ter discussie gesteld worden.”

De doodsoorzaak blijft nog onduidelijk. De Rijksrecherche is een onderzoek gestart naar de dood van Selier. Martijn Mastenbroek is iedere woensdagavond tussen 21.00 en 23.00 uur te horen op Den Haag FM met het programma Dossier Mastenbroek.

Luister hier naar het interview met Martijn Mastenbroek op Den Haag FM.