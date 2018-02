Wall of Fame in Sportcampus Zuiderpark onthuld (fotoserie)

D66 wil spoorzone overdekken om 10.000 Hagenaars woonruimte te bieden

D66 in de gemeenteraad heeft een plan om meer ruimte te creëren middenin Den Haag voor woningbouw, groen en bedrijvigheid. “Het spooremplacement van Den Haag Centraal Station en Hollands Spoor kan die nieuwe ruimte bieden en tegelijkertijd de leefbaarheid van het gebied vergoten”, zegt lijsttrekker Robert van Asten. Hij denk dat de nieuwe wijk aan 10.000 Hagenaars woonruimte kan bieden.

“De metersbrede sporen vormen een grote scheiding tussen Bezuidenhout en het Centrum. Door de sporen te overbouwen of de sporen ondergronds te brengen verbinden we de stadsdelen en krijgen we opeens veel meer ruimte in het hartje van onze stad”, aldus Van Asten. “De sporen zijn een unieke kans om een grote oppervlakte te creëren voor onder meer woningbouw voor al die nieuwe Hagenaars. Natuurlijk moet er ook ruimte zijn voor veel groen.”

“Het zou geweldig zijn als we middenin de stad een groene oase kunnen maken waar mensen kunnen werken en wonen”, aldus Van Asten. “Het plan biedt de perfecte doorloop naar De Binckhorst en geeft een goede verbinding tussen Bezuidenhout en Centrum. Het geeft de wijken lucht, omdat ze niet meer ingeklemd zitten tegen de sporen aan. Er ontstaat meer ruimte voor cultuur- en sportvoorzieningen.” D66 wil het plan inbrengen bij de onderhandleingen voor een nieuw stadsbestuur, na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart.

Grote foto: Stephan Burgwal