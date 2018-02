Den Haag investeert half miljoen in gezonde lucht op scholen en kinderopvang

Stadsbestuur niet bang voor Amsterdamse toestanden met Airbnb in Den Haag

De gemeente Den Haag heeft een nieuwe subsidieregeling voor gezonde lucht op scholen en bij de kinderopvang nabij drukke wegen. Zo kunnen maatregelen wordne genomen om de luchtkwaliteit in de gebouwen te verbeteren. “Dat is goed voor de gezondheid van de kinderen”, zegt wethouder Tom de Bruijn van Milieu.

Het geld is bedoeld voor scholen en kindercentra die binnen een straal van vijftig meter van een drukke weg staan, of binnen een straal van 300 meter van een snelweg. De gemeente heeft met veel van deze locaties al onderzocht welke maatregelen het best genomen kunnen worden. Gebouweigenaren en exploitanten die dit maatwerkadvies nog niet hebben laten uitvoeren, kunnen dit alsnog laten doen. Hiervoor stelt de gemeente een bouwkundige expert beschikbaar.

De subsidieregeling loopt tot het einde van dit jaar.