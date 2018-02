“Nachtburgemeester moet feesten controleren en verspreiden over de stad”

Nu René Bom (kleine foto) vanwege gezondheidsklachten besloten heeft het rustiger aan te doen moet Den Haag op zoek naar een nieuwe nachtburgemeester. Op 17 maart wordt de nieuwe nachtburgemeester bekend gemaakt door de nachtraad. Woensdagochtend vertelde Gino van Dam, programmeur van strandtent Whoosah aan het Zwarte Pad, aan Den Haag FM waar een goede nachtburgemeester aan moet voldoen.

“Op dit moment is er in het nachtleven een stuk minder frustratie dan vijf jaar geleden”, vertelde Gino, zelf DJ onder de naam JEANS, in het programma Haagse Ochtendradio. “Er komen clubs bij en nieuwe organisaties geven allerlei feestjes. Aan de nieuwe nachtburgemeester de taak om dit te controleren en goed te verspreiden over de stad.” Van Dam ziet op het Zwarte Pad nog wel een verbeterpuntje. “De sluitingstijd voor strandfeestjes mag wel een uurtje later. We vliegen soms hele dure DJ’s in, dan willen we wel waar voor ons geld. Half vier is net te vroeg om er dan mee op te houden.”

Geïnteresseerden voor de baan kunnen zich nog melden tot en met 1 maart, vanaf dan kan er gestemd worden. De Nachtraad maakt een selectie van vijf geschikte kandidaten. Op 16 maart is het grote nachtdebat en op zaterdag 17 maart wordt de nieuwe nachtburgemeester gekozen. Meer informatie, inschrijven en stemmen kan op Nachtburgemeesterdenhaag.nl.

Luister hier naar het gesprek met Gino van Dam op Den Haag FM.