“Nachtburgemeester moet feesten controleren en verspreiden over de stad”

Cocaïne in bloed overleden Hagenaar Paul Selier

Rondje Den Haag: Herdenking bombardement Bezuidenhout

Den Haag FM belt elke woensdagochtend met een van de acht Haagse stadsdeeldirecteuren, om met hen te praten over wat er de komende tijd in hun stadsdeel gebeurt.

Iedere stadsdeeldirecteur heeft een eigen team dat voor de leefbaarheid en het welzijn in de wijken zorgt. Niet alleen, maar juist samen met de bewoners. Hagenaars kunnen bij de stadsdeeldirecteuren terecht met alle ideeën op het gebied van welzijn en leefbaarheid. Er is budget voor plannen van bewoners die helpen om het in de buurt schoon, heel en veilig te houden.

Deze week spraken Justin en Rogier in Haagse Ochtendradio met Lilianne Blankwaard over Haagse Hout. “De jaarlijkse herdenking van het Bezuidenhout bombardement komt er weer aan”, aldus Blankwaard. “De herdenking begint met een kerkdienst. Aansluitend wordt er een krans gelegd bij het monument aan de Juliana van Stolberglaan, en tot slot een lezing van iemand die het bombardement heeft meegemaakt.”

Luister hier naar het interview met Lilianne Blankwaard op Den Haag FM.