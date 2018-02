Stadsbestuur niet bang voor Amsterdamse toestanden met Airbnb in Den Haag

Het Haagse stadsbestuur ziet geen redenen om het verhuren van woningen via Airbnb aan te pakken. Zorgen van VVD-gemeenteraadslid Frans de Graaf zijn niet terecht. “Het grootste deel van de aanbieders op verhuursites houdt zich aan de gemeentelijke regels.”

De Graaf had in schriftelijke vragen aan het stadsbestuur gevraagd om maatregelen. “Steeds vaker leidt deze vorm van woningverhuur tot overlast”, aldus De Graaf. Maar dat valt allemaal reuze mee, staat in de antwoorden op zijn brief. “In Den Haag leidt toeristische verhuur tot op heden niet tot Amsterdamse taferelen. Het aantal overnachtingen groeit weliswaar, maar het aantal overlastmeldingen neemt niet noemenswaardig toe en is zeer gering.”

Het stadsbestuur ziet juist voordelen van de nieuwe mogelijkheden om een overnachting in Den Haag te regelen. “Vakantieverhuur door particulieren draagt bij aan de diversiteit aan overnachtingsmogelijkheden in Den Haag en daarmee aan de aantrekkelijkheid van Den Haag voor toeristen, waardoor Den Haag meer toeristen kan ontvangen. Toeristen die geld uitgeven in de lokale horeca en toerismebranche, waar steeds meer Hagenaars een baan in vinden.”