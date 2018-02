Subsidie grote evenementen in 2019 afhankelijk van duurzaamheidstoets

Elk jaar geeft Den Haag miljoenen euro’s uit voor het aantrekken van grote publieksevenementen. Bij de toekenning van die subsidies wordt gekeken naar de bezoekersaantallen en de ‘economische spin-off’. Op aandringen van de Partij voor de Dieren (PvdD) gaat de gemeente bij de verdeling van die gelden ook kijken hoe duurzaam het betreffende evenement is.

In 2018 geeft de gemeente ruim 2,5 miljoen euro uit aan subsidie voor achttien grootschalige publieksevenementen, zoals Koningsnacht. Bij het bepalen of een evenement subsidie krijgt, gebruikt het stadsbestuur nu de verwachte bezoekerscijfers. Naar duurzame aspecten, bijvoorbeeld of organisatoren gebruik maken duurzame energie wordt niet gekeken, aldus de PvdD. “Bij evenementen wordt veel afval geproduceerd en elektriciteit vaak opgewekt met dieselgeneratoren. Dit moet anders”, zegt fractievoorzitter Christine Teunissen (kleine foto).

De motie die de PvdD indiende om bij het verstrekken van de evenementensubsidie te toetsen op zogeheten duurzaamheidscriteria kreeg onlangs een meerderheid in de gemeenteraad. In 2019 zal er onder meer gekeken worden naar de energievoorziening, het watergebruik en de afvalstromen van evenementen, evenals de gevolgen voor de bodem en dieren.