Verkiezingsdebat Duurzaam Den Haag live op Den Haag TV

Stichting Duurzaam Den Haag organiseert op donderdag 1 maart een Verkiezingsavond over Duurzaamheid en Haagse Krach, met en voor bewoners en ondernemers in Den Haag. Den Haag TV zendt dit verkiezingsdebat vanuit het Nutshuis aan de Riviervismarkt live uit.

Op 21 maart wordt een nieuwe gemeenteraad gekozen. Duurzaam Den Haag wil bewoners en ondernemers een podium bieden om hun ideeën onder de aandacht te brengen van lijsttrekkers – en elkaar – en om mensen in de stad te informeren over belangrijke duurzaamheidsthema’s. Publiek is van harte welkom om op deze avond aanwezig te zijn.

Onder begeleiding van de Debatmeesters wordt gesproken over thema’s als schone energie, groen in de wijk, Haagse Krach (ruimte voor lokale initiatiefnemers van onderaf) en duurzaam ondernemen. De Verkiezingsavond in het Nutshuis start om 19.00 uur.