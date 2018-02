Wall of Fame in Sportcampus Zuiderpark onthuld (fotoserie)

Dinsdag is een Wall of Fame onthuld in de Sportcampus Zuiderpark. In totaal worden in de campus 145 Haagse sporters geëerd. Ze zijn vereeuwigd in de vorm van een ster waarop hun sportprestaties staan genoemd. De sporters zijn wereldkampioen, Europees kampioen en/of medaillewinnaar op de Olympische Spelen. Bekijk hieronder de foto’s van de onthulling, gemaakt door Richard Mulder en Sabbah Moradi.

