Live on the Beach wil jubileumeditie van vier dagen

Anouk opnieuw hoofdact op Live on the Beach

Na het doorslaande succes van vorig jaar heeft de organisatie van Live on the Beach besloten weer met Anouk in zee te gaan. De Haagse rockster is de hoofdact op vrijdag 7 september op het strand van Scheveningen.

Live on the Beach is dit jaar voor het eerst drie dagen in plaats van twee. Behalve de vrijdag en zaterdag zullen er dit jaar voor het eerst ook concerten op de donderdag zijn. De komende weken zal organisator Arwin Touw de namen voor die dagen bekend gaan maken. In het voorprogramma van Anouk op 7 september speelt de Haagse band Son Mieux en de Utrechtse groep Rondé.

Voor het concert zijn 20.000 kaarten beschikbaar met een uitloop naar 25.000. Ze kosten 37,50 euro en gaan morgen om 10.00 uur in de verkoop via op liveonthebeach.nl.