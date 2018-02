De Plaats wordt als voetgangersgebied verbonden met Hofvijver

De Plaats wordt weer verbonden met de Hofvijver. Het plein wordt fors vergroot tot voetgangersgebied. Trams, fietsen en auto’s zijn dan ‘te gast’. De doorgaande verkeersroute wordt afgebogen van de Kneuterdijk naar de Lange Vijverberg.

Wethouder Boudewijn Revis van Buitenruimte presenteerde donderdag het voorlopig ontwerp voor De Plaats dat daarmee is vrijgegeven voor inspraak. “De Plaats is nu een intiem en gezellig pleintje, maar het keert zich af van de Hofvijver. Met het doortrekken van het voetgangersgebied maken wij deze verbinding mooier. Zo ontstaat een samenhangend geheel van karakteristieke plekken in de binnenstad. We rijgen ze aan elkaar, zodat de bezoeker als vanzelfsprekend meer van de stad wil ontdekken en met plezier door het centrum wandelt.”

Op het middenvlak blijft ruimte voor terrassen. De capaciteit voor fietsparkeerplaatsen wordt vergroot.

Grote foto: Bureau B+B stedebouw en landschapsarchitectuur.