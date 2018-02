Detailhandel Nederland: “Meer roofovervallen in grote steden”

Het aantal roofovervallen neemt op landelijk niveau af maar in grote steden lijkt het alleen maar toe te nemen. Dat valt te lezen in het bericht van Detailhandel Nederland (DN). “Landelijk is het gedaald van drie naar minder dan één per dag. In Den Haag is er een stijging van paar procent,” vertelde de DN adjunct-directeur Bert van Steeg (kleine foto) in het programma Hou je Haags op Den Haag FM.

Den Haag doet het wat de grote steden betreft goed aangezien in Amsterdam en Rotterdam de stijgingen van roofovervallen nog hoger uitvallen. “In Rotterdam stijgt het aantal tot wel 20%.” Bij een overval is de dader grotendeels op zoek naar contant geld, maar er wordt steeds meer met een pinpas betaald. “Momenteel gaan nog zo’n 40% van de transacties met contant geld.” Dit vindt DN nog best veel aangezien pinnen een veiligere en goedkopere methode is. “Er is nog een grote groep mensen die meer vertrouwen heeft in cash.”

Detailhandel Nederland blijft zich inzetten om werknemers beter op te leiden over de omgang met contant geld, kluizen en de afdracht van het geld. Ook pinkassa’s werpen hun vruchten af voor de klanten en de winkeliers. “Er valt steeds minder te halen, dus het helpt wel.”

