Di-rect in Pyeongchang: “Ik hoop dat we nog heel vaak moeten optreden”

De Haagse rockband Di-rect is op dit moment in het Zuid Koreaanse Pyeongchang. Ze treden op in het befaamde Holland Heineken House als er sporters gehuldigd worden die een medaille hebben gewonnen op de Olympische Winterspelen die daar nu plaatsvinden.

“We staan elke avond standby”, vertelde drummer Jamie Westland (kleine foto) op Den Haag FM. “Zodra er een Nederlander een medaille wint moeten we naar het Holland House om op te treden.” Ondertussen genieten de Haagse artiesten van de Olympische spelen. “We hebben de schaatsers aangemoedigd en vanochtend ben ik bij het halfpipe skiën gaan kijken, ik wist niet eens dat dat bestond. Ik kijk heel erg uit naar de ijshockey halve finale donderdagavond.”

De Hagenaars blijven tot het einde van de spelen, aankomende zondag, in Pyeongchang. “Ik hoop dat we nog heel vaak moeten optreden”, aldus Jamie.

Kleine foto: Di-rect (Facebook)

Luister hier naar het gesprek met Jamie Westland op Den Haag FM.