DJ Fedde le Grand in helikopter naar Bevrijdingsfestival Den Haag

DJ Fedde le Grand is dit jaar één van de drie Ambassadeurs van de Vrijheid die op 5 mei met een helikopter langs alle Bevrijdingsfestivals in Nederland vliegen. Fedde le Grand treedt onder meer op bij het Bevrijdingsfestival Den Haag op het Malieveld.

Fedde Le Grand wordt door fans en collega’s gezien als een van de meest invloedrijke figuren in de dancemuziek. Of het nu is als DJ of als producer, Fedde’s invloed is voelbaar in alle lagen van de dance-scene. We worden omringd door zijn creatieve beats, harde grooves, pakkende melodieën en funky ritmes. De Utrechtse DJ brak in 2006 door met de hit ‘Put your hands up for Detroit’ en scoorde sindsdien hit na hit, waaronder remixen voor acts als Coldplay, Madonna, Robbie Williams, Will.i.am, Moby en Fatboy Slim. Keer op keer blijkt hij zich moeiteloos te kunnen verplaatsen tussen mainstream en underground, en toont zich zo een van de spannendste DJ’s van ons land.

De andere Ambassadeurs van de Vrijheid zijn de band My Baby en rapper Ronnie Flex. Zij treden op bij enkele andere Bevrijdingsfestivals, dus niet in Den Haag.

Candy Dulfer en Di-rect

Het Bevrijdingsfestival Den Haag maakte vorige maand al bekend dat er op de elfde editie van het festival ook optredens zijn van de Haagse groep Di-rect, saxofonist Candy Dulfer en indiepopband Rondé. De Haagse groep The Navigators is gevraagd om speciaal voor het Bevrijdingsfestival een concert samen te stellen, waarbij de band de uitdaging aangaat om met muzikanten uit andere dan Westerse bevolkingsgroepen op te treden. Het Haagse comedygezelschap Puur Gelul komt ook dit jaar naar het festival met een aantal nationale gasten. Het volledige programma wordt in maart bekendgemaakt.

Grote foto: Henriette Guest

Kleine foto: Ben Houdijk