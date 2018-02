Koningin Máxima bezoekt Schuldenlab070 in Schilderswijk

Tijdens een werkbezoek aan Schuldenlab070 heeft koningin Máxima gesproken met de initiatiefnemers en deelnemers aan het actieplatform. Máxima liet zich uitgebreid bijpraten over twee projecten die een oplossing proberen te bieden voor armoede- en schuldenproblematiek in Den Haag.

In Den Haag heeft bijna één op de vijf huishoudens te maken met hoge schulden of loopt risico daarop. Een oplossing voor de problemen wordt steeds moeilijker, daarom wordt het tijd om met andere ogen naar schuldhulp te kijken. Daarvoor is in 2016 het Schuldenlab070 opgericht. Daarin zitten maatschappelijke partners, zoals zorgverzekeraars, banken, woningbouwcorporaties, energieleveranciers en de gemeente. Samen ontwikkelen ze oplossingen voor schulden en armoede.

Voor 2018 is het doel zoveel mogelijk mensen ‘schuldenzorgvrij’ te maken. Door mensen met schulden beter te helpen krijgen zij een beter perspectief en neemt hun kwaliteit van leven toe. Daarnaast bespaart het de maatschappij veel geld. Er zijn verschillende projecten opgestart. Zo worden jongeren van 18 tot en met 27 begeleid naar werk of school en geholpen met het saneren van hun schulden. Oudere Hagenaars worden gekoppeld aan een vrijwilliger uit de buurt die helpt met het opstellen van een budgetplan.

Sociaal Hospitaal

Ook is er sinds half 2017 het project Sociaal Hospitaal. Daarin worden twee jaar lang 150 Haagse gezinnen geholpen bij het oplossen van hun problemen. In Den Haag wonen 3.200 multiprobleem-gezinnen. Dat kost de gemeente gemiddeld 104.000 euro per gezin, terwijl de mensen geen uitzicht hebben op verbetering.

Grote foto: Maarten Brakema (Twitter)