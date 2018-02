Di-rect in Pyeongchang: “Ik hoop dat we nog heel vaak moeten optreden”

Lijsttrekker 50Plus scoort goed in ‘Haagse Ochtendradio Geheugentrainer’

Vijftigplussers moeten meer hulp krijgen op de arbeidsmarkt. Dat vertelde lijsttrekker Frans Hoynck van Papendrecht van de partij 50Plus in Den Haag donderdagochtend op Den Haag FM.

“In 2019 zal de helft van Nederland vijftig jaar of ouder zijn”, vertelt Frans in het programma Haagse Ochtendradio. “In Den Haag zal dat percentage nog hoger liggen. Daarom moet er een stabiele partij voor die doelgroep zijn. Wij maken ons sterk voor vijftigplussers die gediscrimineerd worden op de arbeidsmarkt.” De lijsttrekker en voormalig lokale omroepbaas werd ook nog onderworpen aan de ‘Haagse Ochtendradio Geheugentrainer’.

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart schuift elke maandag en donderdag een lijsttrekker aan in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. Aankomende maandag is het de beurt aan Martijn Balster van de PvdA.

Luister hier naar het interview met Frans Hoynck van Papendrecht op Den Haag FM.