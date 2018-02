Anouk opnieuw hoofdact op Live on the Beach

Live on the Beach wil jubileumeditie van vier dagen

Het succes van de Live on the Beach concerten lijkt geen grens te kennen. Organisator Arwin Touw (links op kleine foto) maakte donderdagochtend op Den Haag FM bekend dat het festival in 2019 waarschijnlijk zelfs vier dagen gaat duren.

Het festival was normaal gesproken op de tweede vrijdag en zaterdag van september. Dit jaar is het festival al uitgebreid naar de donderdag. Tijdens de jubileumeditie, volgend jaar bestaat Live on the Beach vijf jaar, komt daar dus misschien nog een dag bij. “Het is zo’n enorm succes dat de kans heel groot is dat het volgend jaar weer drie dagen duurt”, vertelt Touw in het programma Haagse Ochtendradio. “Sterker nog, we denken dat we volgend jaar ons jubileum groots vieren met nog een extra dag.”

Donderdag werd bekend dat Anouk, na het grote succes van vorig jaar, een van de hoofdacts zal zijn tijdens Live on the Beach. Het voorprogramma wordt verzorgd door de Haagse band Son Mieux en de Utrechtse groep Rondé. Aanstaande woensdag maakt Arwin Touw meer namen bekend.

Luister hier naar het interview met Arwin Touw en Karsten Klein op Den Haag FM.