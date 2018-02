Opbouw strandtenten op Scheveningen begonnen

Deze week zijn de eerste strandtenten al begonnen met de opbouw. Normaal mag dat pas vanaf 1 maart, maar vanwege werkzaamheden mag een aantal paviljoens al eerder beginnen. “Het is even lastig omdat we nu moeten opbouwen vanaf het strand in plaats van de boulevard, maar de meeste ondernemers zijn positief,” vertelde de voorzitter van de Vereniging van Strandtenteigenaren André Triep in het programma Hou je Haags op Den Haag FM.

Door de bouw van Legoland Discovery Centre Scheveningen, dat naast Sea Life komt, en de herinrichting van de Noordboulevard is vrachtverkeer over de boulevard binnenkort niet meer mogelijk. Daarom mogen de strandtenten ter hoogte van het toekomstige Legoland al beginnen met de opbouw. Hoewel de eerste paviljoens deze week al helemaal staan, mogen ze pas 1 maart open.

Omdat de noordkant van de boulevard flink op de schop gaat, komen vanaf De Pier tot aan het Zwarte Pad dit jaar helemaal geen strandtenten te staan. Er wordt daar onder meer gewerkt aan een nieuw complex met horeca, moderne winkels en een ondergrondse parkeergarage. “Ik wil eigen Museum RockArt daar wel hebben zodat het aanbod wat diverser wordt.” De herinrichting gaat 25 miljoen euro kosten en moet ervoor zorgen dat Scheveningen aantrekkelijker wordt voor bezoekers en bewoners.

