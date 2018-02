Di-rect in Pyeongchang: “Ik hoop dat we nog heel vaak moeten optreden”

Welke oplossingen zie jij voor de problemen in Den Haag? Denk mee over manieren om schooluitval te voorkomen

De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Op 21 maart bepaal jij wie Den Haag verder mag vormgeven. Welzijnsorganisatie Xtra is een campagne gestart om bij Hagenaars oplossingen voor Haagse problemen op te halen om daarmee de politiek input te geven om iedereen te laten meetellen en meedoen. Dat gebeurt aan de hand van negen thema’s. Hoe meer ideeën, hoe beter. Alle ideeën worden samengevoegd in een manifest dat na de verkiezingen wordt aangeboden aan de politiek.

Denk mee over manieren om schooluitval te voorkomen. Bijna vijf procent van de MBO-ers haalt geen startkwalificatie. School is de beste basis voor een toekomst met perspectief. Daarom is een goede leeromgeving essentieel, waar maatwerk wordt geleverd en problemen op tijd worden herkend om schooluitval te voorkomen. Schoolmaatschappelijk werk, mobiele verzuimteams en leer-werkbedrijven kunnen schooluitval beperken en helpen meer jongeren om hun startkwalificatie te halen.

Hoe kan dit nog beter? Heb jij daar ideeën over? Laat dat dan snel weten door op de deze website van Xtra Welzijn je oplossing te plaatsen. Alle ideeën vormen een bewonersmanifest. Daarmee wordt de politiek geïnformeerd over wat er speelt in Den Haag. Samen kunnen Hagenaars zo zorgen dat iedereen meetelt en mee kan doen.

www.meetellenmeedoen.nl