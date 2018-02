Koningin Máxima bezoekt Schuldenlab070 in Schilderswijk

Wethouder Wijsmuller: “Den Haag gegroeid als stad voor kunstenaars en makers”

De stad Den Haag is er in geslaagd om in de afgelopen twee jaar acht permanente broedplaatsen voor kunstenaars en makers te realiseren. “Den Haag verstevigt zo haar positie als stad van makers en kunstenaars”, zegt een tevreden wethouder Joris Wijsmuller van Cultuur.

Naast de al bestaande broedplaatsen in de stad, zoals Quartair en de DCR, zijn in 2016 en 2017 veel nieuwe locaties toegevoegd. Het gaat om Seelab aan de Duinstraat, Het Gheijnpaleis aan de De Gheijnstraat, WD4X aan het Willem Dreespark, De Theaterloods aan de Laan van Poot, Bronco aan het Hoge Zand, Art-S-Cool aan de Ferdinand Bolstraat, De Besturing aan de Saturnusstraat en Maakhaven aan de 1e Lulofsdwarsstraat. Daarnaast zijn er regelmatig tijdelijke broedplaatsen. Zo start vanaf april op de hoek van de Scheldestraat en de Pletterijkade een groep pas afgestudeerde kunstenaars samen een nieuwe broedplaats.

“Al met al zorgt het gemeentelijke broedplaatsenbeleid er voor dat kunstenaars en makers zich steeds vaker vestigen in Den Haag”, zegt Wijsmuller. “Het bieden van voldoende en betaalbare werkplekken voor kunstenaars en makers is essentieel voor talentontwikkeling en vernieuwing van kunst en cultuur. Met het toevoegen van permanente en ook tijdelijke broedplaatsen kan Den Haag haar bijzondere positie als kunstenaars- en makersstad behouden en versterken.”

Grote foto: Lot van Bree