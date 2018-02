NL Doet heeft in Den Haag nu al meer klussen dan vorig jaar

Heliniet in beroep tegen helikopterhaven Prins Clausplein

Belgen onder de indruk van Haagse aanpak probleemwijken

De Haagse jeugd- en jongerenwerker Nasser Boulahyane vertelde in het radioprogramma Dossier Mastenbroek op Den Haag FM uitgebreid over een zeer bijzonder uitwisselingsproject tussen de Belgische wijk Molenbeek en de Haagse wijk Transvaal.

De politie, het lokale jongerenwerk en een aantal jongeren zijn onlangs op werkbezoek geweest in Molenbeek. De Belgen kwamen op hun beurt in Den Haag op bezoek. Molenbeek is omstreden en kent veel problemen met jongeren. Zelfs radicalisering ligt op de loer. “Door deze slechte naam krijgen jongeren moeilijk een baan”, vertelde Nassar. “Er wordt zelfs afgewezen op postcode. Kom je uit Molenbeek, dan sta je al 1-0 achter.”

De jongerenwerker ziet veel overeenkomsten met Haagse wijken waar het jaren geleden ook niet goed ging. “Door de verbinding op te zoeken, gaat alles nu een stuk beter. Dat is ook de boodschap geweest aan onze Belgische collega’s. Zoek de samenwerking!” Het meest schrok Nassar van het feit dat er helemaal geen wijkagenten zijn in Brussel. “En de agenten die er zijn, spreken veelal niet alle talen en dat terwijl België juist drietalig is.” De Belgen vonden het Haagse model van samenwerking met de gemeente en politie enorm interessant. “We hebben echt veel van elkaar kunnen leren”, aldus Nassar.

Kleine foto: Nasser Boulahyane (Facebook)

Beluister hieronder het interview met Nassar Boulahyane op Den Haag FM.