Drummer Cesar Zuiderwijk opent zandkunstwerk Ringen aan Zee (fotoserie)

Zaterdag 3 maart opent de Haagse drummer Cesar Zuiderwijk het zandkunstwerk Ringen aan Zee. Het bijzondere strandlandschap is onderdeel van Feest Aan Zee, de viering van 200 jaar badplaats Scheveningen.

De opening wordt gevierd met een show van onder meer drummer Cesar Zuiderwijk van de Golden Earring. Hij treedt om 15.45 uur op, met een preview van de show die hij op zondag 9 september op Scheveningen geeft met 2000 internationale drummers. “Ik vind de Ringen aan Zee een spectaculair object en ik ben vereerd om dit te mogen openen”, zegt Cesar. “Ik ben weliswaar geboren in het centrum van Den Haag, maar ik kan me nog goed herinneren dat ik als kind met mijn vader en moeder om zes uur ’s ochtends naar het strand van Scheveningen fietste. Dat was een van de gelukkigste periodes van mijn leven.”

Op 3 maart is voor de start van het drumspektakel – om 15.15 uur – eerst nog de locatietheaterproductie ‘Fluisterringen’ te zien, met dans en een vijfstemmig koor. Tot 12 april is het zandkunstwerk Ringen aan Zee te bezoeken.

Foto’s: Floris Leeuwenberg

