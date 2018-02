Heliniet in beroep tegen helikopterhaven Prins Clausplein

Het actiecomité Heliniet gaat in beroep bij de Raad van State tegen het besluit van de Provincie Zuid-Holland waarin de weg wordt vrijgemaakt voor een helikopterhaven bij het Prins Clausplein.

De actiegroep kreeg eerder van de Haagse rechtbank gelijk in haar bezwaren tegen de start van de aanleg van de helihaven in Ypenburg. Volgens de rechter had de gemeente Den Haag de vergunning voor de aanleg op een verkeerde manier afgegeven. Daarop werd door het helikopterbedrijf opnieuw een aanvraag ingediend die werd goedgekeurd. Van der Helm vreest voor enorme overlast boven de Haagse regio als de helikopterhaven wordt gerealiseerd. Het juridisch gevecht loopt inmiddels behoorlijk in de papieren. Heliniet is daarom op zoek naar donateurs.

Het comité blijft optimistisch gaat uit van een goede afloop, vertelde voorzitter Herman van der Helm in het radioprogramma Dossier Mastenbroek op Den Haag FM.

Beluister hieronder het interview met Herman van der Helm op Den Haag FM.