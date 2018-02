Meetellen Meedoen: “Jongeren hebben vooral baat bij een warme deken, bij ons staat de deur altijd open”

Welzijnsorganisatie Xtra is een campagne gestart om bij Hagenaars oplossingen voor Haagse problemen op te halen. Alle ideeën worden samengevoegd in een bewonersmanifest dat na de gemeenteraadsverkiezingen wordt aangeboden aan de politiek.

Xtra heeft negen thema’s geformuleerd, zoals bijvoorbeeld ‘jongeren’ en ‘onderwijs’. In het radioprogramma Hou je Haags! spraken we erover met Boudewijn Jorna van Xtra. Hij is onder meer betrokken bij Project Heerlijk, dat schoolverlaters aan een MBO-opleiding op het gebied van horeca helpt. “We hebben een aantal restaurants. We kunnen jongeren binnen een paar weken aan een plek helpen. 85 procent van de jongeren haalt een MBO-diploma bij ons. Wij zorgen vooral voor een warme deken. We zijn er voor je, de deur staat altijd open.”

Hoe kan dit nog verder worden verbeterd? Heb jij daar ideeën over? Laat dat dan snel weten door op deze website van Xtra Welzijn je oplossing te plaatsen.

Luister hier naar het interview met Boudewijn Jorna op Den Haag FM.

www.meetellenmeedoen.nl