NL Doet heeft in Den Haag nu al meer klussen dan vorig jaar

Den Haag heeft het vrijwilligersvuur weer goed te pakken. Op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart is het weer NL Doet. Dit jaar wordt op meer dan 210 plekken in Den Haag geklust. Met nog twee weken te gaan overtreft Den Haag daarmee nu al het aantal klussen van vorig jaar. Toen bereikte de teller een eindstand van 206 klussen. Ook met de aanmeldingen van klussers gaat het de goede kant op. Vrijwel alle klussen zijn over de helft qua deelnemers.

Er kunnen nog steeds klussers bij. En organisaties kunnen hun klussen nog steeds aanmelden via Denhaagdoet.nl. In elk stadsdeel is werk aan de winkel. Bijvoorbeeld bij Scouting Wegelaergroep (foto), waar jongeren met een verstandelijke of lichamelijke beperking actief zijn. Ook Stichting Tuinen van Greens kan wat extra handen gebruiken. Net als stichting Haagse Vaders die mensen zoeken om wijkbewoners en vrijwilligers te interviewen voor een boek.

Den Haag FM ondersteunt net als voorgaande jaren NL Doet en zal de week voor de actie ruim aandacht besteden aan Haagse vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Op vrijdag 9 maart zenden we live uit vanuit het Buurthuis van de Toekomst de Sprong aan de Paviljoensgracht, een van de locaties waar die dag klussen worden uitgevoerd.

Grote foto: Michel Heerkens