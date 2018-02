Oogverenging: “Blinden zoekende in Haags openbaar vervoer”

Voor Hagenaars met een visuele handicap is het nog altijd zoeken naar de ‘rode knop’ bij tram- en bushaltes. De geleidelijnen die blinden en slechtzienden naar de plek van de knop moeten leiden zijn op veel plekken niet op orde, zo stelt de Haagse afdeling van de Oogvereniging.

Bij veel haltes is een speciale knop aangebracht, waarmee blinden en slechtzienden zich kunnen laten voorlezen welke bus of tram er aan komt en over hoe lang. De Oogvereniging signaleert dat de situatie bij station Hollands Spoor, de De Heemstraat en in Ypenburg niet op orde is. Blinden en slechtzienden missen niet alleen informatie over het openbaar vervoer, maar kunnen ook hun weg bij de halte maar moeilijk vinden.

CDA-raadslid Michel Rogier (kleine foto) zet zich al lange tijd in voor het verbeteren van de voorzieningen voor blinden en slechtzienden. Dat zaken nog “steeds sterk te wensen overlaten” vindt hij “in en in triest”. Als er na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart een nieuw stadsbestuur zit, zal hij de problemen weer hoog op de agenda zetten. De gemeente heeft nog niet gereageerd.