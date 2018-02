Sanne ten Bokkel Huinink nieuwe directeur Fonds 1818

Sanne ten Bokkel Huinink wordt de nieuwe directeur van Fonds 1818. Het bestuur van de organisatie heeft hem benoemd als opvolger van Boudewijn de Blij.

Ten Bokkel Huinink is sinds 2008 directeur van de Stichting Boschuysen en de Fundatie van Renswoude, twee vermogensfondsen die ook in Den Haag gevestigd zijn. Hij start op 1 juni aan zijn nieuwe baan. Boudewijn de Blij gaat in het najaar met pensioen, maar is al sinds eind vorig jaar met ziekteverlof.

Fonds 1818 is een vermogensfonds dat maatschappelijke projecten steunt in de regio Delft, Zoetermeer, Den Haag, Leiden, Duin- en Bollenstreek en tussenliggende gemeenten. Het fonds geeft donaties aan stichtingen en verenigingen zonder winstoogmerk.