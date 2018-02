‘Schoonheid Misleidt’ en ‘Liedjes Van Eigen Boezem’ in Kunstlicht op Den Haag FM

Het radioprogramma Kunstlicht op Den Haag FM besteedt komende zondag tussen 10.00 en 12.00 uur onder meer aandacht aan de tentoonstelling ‘Schoonheid Misleidt’ in Museum Bredius en aan het album ‘Liedjes Van Eigen Boezem’ van Anne-Tjerk Mante.

‘Schoonheid Misleidt’ is gebouwd rond de enige perspectiefkast die Nederland nog rijk is. Museum Bredius stelt de zeventiende-eeuwse kijkdoos, waarvan er wereldwijd nog maar zes bestaan, centraal in een instructieve tentoonstelling over optische illusie, misleiding en kijkbedrog. De kast is omringd door werken van decoratieschilder Jan Berghuis, die langskomt in Kunstlicht. Anne-Tjerk Mante is beeldend kunstenaar en tekstdichter. Als voorman van de muziektheatergroep VierMatenVooraf bracht hij onlangs het album ‘Liedjes Van Eigen Boezem’ (grote foto) uit.

Natuurlijk zijn er ook de vaste rubrieken: de Kunstgreep, het Vrolijk Intermezzo, Dichter bij Den Haag, Door de bril van een ander en de agendatips. Presentatie: Eric Korsten.