Haagse Voice of Holland-finalist Samantha Steenwijk op Vlaggetjesdag

De Haagse zangeres Samantha Steenwijk (grote foto), gaat deze zomer optreden tijdens Vlaggetjesdag in de Scheveningse haven. Dat vertelde de zangeres, die vorige week tweede werd bij The Voice of Holland, op Den Haag FM.

“Het is een groot gekkenhuis sinds die finale”, vertelt Samantha in Haagse Ochtendradio. “Zoveel interviews en optredens, het heeft mijn carrière een enorme boost gegeven.” De 31-jarige Steenwijk staat dit jaar een aantal keer in een uitverkocht Ziggo Dome. In april doet ze vier keer mee met het jaarlijkse meezingfestijn ‘Holland Zingt Hazes’. In december is ze daar weer voor het ‘Muziekfeest van het jaar’.

“Maar tussendoor ben ik nog gewoon in Den Haag hoor”, aldus Steenwijk. “Op Vlaggetjesdag treed ik op in de Scheveningse haven.” Vlaggetjesdag wordt sinds 1947 gevierd om de vangst van de nieuwe haring te vieren. Dit jaar is het evenement op zaterdag 16 juni.

Luister hier naar het interview met Samantha Steenwijk op Den Haag FM.