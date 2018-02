PvdA: “Keiharde afspraken nodig over woningbouw”

Lijsttrekker Martijn Balster van de PvdA in Den Haag heeft samen met partijgenoten in de Tweede Kamer, Provincie Zuid-Holland en de regio Haaglanden een woonpact opgesteld waarin ze de gemeenten, provincie en het Rijk oproepen keiharde afspraken te maken over woningbouw, “zodat de regio ook in de toekomt bewoonbaar blijft”.

De PvdA wil zowel de bouw van sociale als middeldure woningen fors opvoeren. “Met de afspraken die corporaties en gemeenten nu in concept hebben liggen, bouwen we nog niet de helft van wat nodig is”, zegt Balster (kleine foto). “De investeringscapaciteit is in Haaglanden op dit moment het laagst van Nederland. Dit kan niet langer zo. Straks kunnen mensen met een laag inkomen, met AOW en een beetje pensioen, of een gewoon inkomen helemaal geen woning meer vinden. Dat moeten we niet laten gebeuren.”

Het Rijk moet voor de PvdA over de brug komen met een investeringsfonds. Volgens de Tweede Kamerfractie van de PvdA si daarvoor ruim een miljard euro nodig. De Haagse PvdA speelt in het eigen verkiezingsprogramma één miljard vrij voor 16.000 betaalbare woningen in Den Haag.