Aandacht voor het Museon in Mediamix op Den Haag FM

In het radioprogramma Mediamix op Den Haag FM wordt zondagavond onder meer aandacht besteed aan het Museon.

Het museum ontving afgelopen dinsdag een cheque van 630.000 euro van de BankGiro Loterij. Het geld wordt gebruikt om de entree aan te passen en te moderniseren. Het Museon is in de afgelopen jaren veranderd van een traditioneel onderwijsmuseum naar een breed gezinsmuseum. Met het nieuwe profiel en de interne vernieuwing valt steeds meer op dat het gebouw, een ontwerp van Wim Quist, niet meer helemaal voldoet aan de hedendaagse eisen. We praten erover met directeur Marie Christine van der Sman.

Mediamix is een populair wetenschappelijk programma over communicatie in de breedste zin des woords. Het programma is elke zondagavond tussen 22.00 en 23.00 uur te horen op Den Haag FM en wordt gepresenteerd door Wim Zonderland (kleine foto), met bijdragen van Peter Steggerda en Kees Rooke.