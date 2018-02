D66: “Kinderen niet op zwemles door onbegrijpelijk aanmeldsysteem”

D66 in de gemeenteraad wil dat het aanmelden voor zwemles eenvoudiger wordt. Ouders komen volgens de partij tijdens het aanmeldproces terecht in een wirwar van aanbieders, prijzen en wachtlijsten.

“De lastige aanmelding is een groot probleem en kan zelfs betekenen dat minder kinderen leren zwemmen”, zegt gemeenteraadslid Daniel Scheper. “Het is al anderhalf jaar geleden dat dit probleem is aangekaart bij het stadsbestuur, maar er is nog altijd geen oplossing. Het is tijd dat het stadsbestuur alle zwemlesaanbieders bij elkaar roept en gezamenlijk een systeem ontwikkelt. Dan wordt het niet alleen overzichtelijker, maar de betere samenwerking is ook een kans om wachtlijsten in te korten.”

Het raadslid vreest dat door het “onbegrijpelijke aanmeldysteem” het aantal Haagse kinderen dat leert zwemmen afneemt. “Voor de veiligheid van kinderen is het van groot belang dat ze leren zwemmen. Daarom eis ik van het college dat het aanmeldsysteem snel simpeler wordt”, aldus Scheper.