Kunst: Feromonenwolk drijft over Den Haag

Voor een bijzonder kunstproject cirkelt komende donderdag 1 maart rond 10.00 uur een vliegtuigje over Den Haag dat feromonen verstrooit. Het is het eerste deel van het kunstwerk ‘Formations’ van kunstenaars Lotte Geeven en Yeb Wiersma. Later in de maand maart volgen nog twee van zulke ‘interventies’ in de stad.

Feromonen zijn lichaamsgeurstoffen. De natuurlijke chemische bestanddelen worden zowel door mensen als dieren afgescheiden om soortgenoten van de andere sekse aan te trekken. “We hopen een momentum te creëren”, vertelden Wiersma en Geeven in het radioprogramma Kunstlicht op Den Haag FM. “Feromonen zijn dragers van opwinding, wie weet wat er gaat gebeuren.” De drie interventies worden later getoond als videowerken in de groepstentoonstelling ‘Reinventing Daily Life’ bij Nest aan het De Constant Rebecqueplein.

Beeldende experimenten en avontuurlijk activisme zitten Wiersma en Geeven in het bloed. Het duo zette in 2013 rond de Stationsbuurt al eens een geruchtmakend verduisteringsproject op. Buurtbewoners werd gevraagd hun huizen te verduisteren en zelf plakten de kunstenaars lantaarnpalen en lichtreclames af. Na een half uur werden ze tegengehouden door de politie.

