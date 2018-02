Melle de Boer en Janelle Monae in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer Melle de Boer en Janelle Monȧe (foto).

Het nieuwe album van de Haagse kunstenaar/muzikant Melle de Boer verschijnt voor het eerst onder zijn eigen naam. We kennen hem van bands als Smutfish/Smetvis, Lawnmower Club en zijn samenwerking met Henk Koorn van Hallo Venray. Zondagavond hoor je een track van De Boer, net als van Janelle Monȧe die de afgelopen jaren vooral in Hollywood te vinden was met rollen in films als ‘Moonlight’ en ‘Hidden Figures’.

Meer verse releases zijn er van Editors, Zwart Licht, Imagine Dragons, The Low Anthem, Father John Misty, Stephanie Struijk, Shamir, Tabitha en de terugkeer van de Nederlandse gitaarband Johan.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 21.00 tot 22.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop (kleine foto) maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).