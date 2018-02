Start bouw zonnepark ’t Oor in Bezuidenhout

Wethouder Joris Wijsmuller heeft zaterdag het startsein gegeven voor de aanleg van het grootste Haagse zonneproject tot dusver. Het eerste deel van zonnepark ’t Oor in Bezuidenhout is dit voorjaar klaar voor aansluiting op het elektriciteitsnet. Het zonnepark voegt met een opbrengst van 2 MW aan stroom ongeveer vijftien procent toe aan de zonne-energie die in totaal in Den Haag wordt opgewekt.

Zonnepark ’t Oor ligt tussen twee spoorverbindingen in. Ten zuiden van het fietspad dat door het gebied loopt, bouwt Energie van Hollandsche bodem een installatie met 5.719 zonnepanelen die jaarlijks bijna 1,5 miljoen kWh stroom gaan leveren. Dat is vergelijkbaar met het verbruik van 500 huishoudens. Ten noorden van het fietspad is een eco-zonnepark in voorbereiding. Dit is een initiatief van Helena Sustainable Solutions in samenwerking met Energie van Hollandsche bodem. Beide zonneparken gaan in totaal 2 MWh aan stroom produceren.

De aanleg van het ecopark – onder meer met boomgaarden, weide met begrazing en een moestuin – is al begonnen. De zonne-installatie wordt naar verwachting eind dit jaar gebouwd. De twee zonneparken zijn een initiatief van de gemeente Den Haag.

Foto’s: Energie van Hollandsche bodem (Facebook)