ADO Den Haag pakt punt tegen Ajax

ADO Den Haag is er dit seizoen voor de tweede keer in geslaagd een punt te pakken tegen Ajax. In Amsterdam eindigde de confrontatie zondag in een 0-0 gelijkspel. Met een aantal uitstekende reddingen had ADO-doelman Robert Zwinkels een belangrijk aandeel in het gelijkspel.

Ajax begon in eigen stadion nog fel. Al in de eerste minuut was Hakim Ziyech dicht bij de openingstreffer, maar hij kon net niet bij een voorzet van Justin Kluivert. Niet veel later schoot Nicólas Tagliafico over het doel van Zwinkels. De goalie van ADO werd in de beginfase van het duel een aantal keer getest, maar de schoten van de gastheren waren simpele prooien voor Rober Zwinkels (kleine foto).

Siem de Jong was na een ruim uur als eerste speler van Ajax wel dicht bij een doelpunt. Op aangeven van Donny van de Beek kopte hij echter op de paal. Via de kuif van Zwinkels werd de bal van de lijn gehaald. Het leek wel of De Jong zijn ploeg wakker schudde. Ajax slaagde er eindelijk in het tempo een beetje te verhogen, iets wat in de eerste helft niet lukte, en kreeg meer mogelijkheden. David Neres verscheen twee keer vrij voor doelman Zwinkels, maar ook hij wist niet te scoren.