Bierbrouwer Kompaan komt met biertje voor de bloemetjes en de bijtjes

Koop een biertje en red een bij. Dat is de gedachte achter het nieuwste lentebiertje Wannabee van Bierbrouwerij Kompaan. “Bij het bestellen van een biertje, doneren wij een vierkante meter aan bloemen”, zei Jeroen van Ditmarsch van de Haagse brouwerij aan de Saturnusstraat in het radioprogramma Hou je Haags! op Den Haag FM.

Jeroen en zijn kompaan Jasper Langbroek wilden naar eigen zeggen een biertje wat smaakt naar “de bloemetjes en de bijtjes” brouwen. “We reden langs de snelweg en zagen zo’n groot bord van Honey Highway en toen werden we getriggerd om daar iets mee te doen.” Honey Highway is een initiatief van Deborah Post. “Ze zaait zaadjes van biologische bloemen langs bermen van snelwegen, want daar wordt niet gespoten met chemicaliën. Zo kunnen de bloemetjes blijven groeien en bloeien en de bijtjes vrolijk blijven fladderen.”

“Wannabee is met citroengras, sinaasappelschillen en koriander gebrouwen. Koriander zit wel vaker in een witbiertje, want dat geeft hele mooie sinaasappeltonen.” De Wannabee bijenbiertjes van Kompaan worden deze week nog afgeleverd bij horecaondernemers en slijterijen.

Luister hier naar het interview met Jeroen van Ditmarsch op Den Haag FM.