Linten om bomen Scheveningseweg uit protest tegen kap, politie grijpt snel in

Verschillende belangengroepen en de politieke partijen Groep de Mos, Partij voor de Dieren en GroenLinks in de Haagse gemeenteraad hebben maandagavond langs de Scheveningseweg linten bevestigd om bomen die binnenkort gekapt worden.

De actie werd beëindigd door de politie. Maar volgens Clara Visser van de Bomenstichting Den Haag sloeg dat eigenlijk nergens op. “Normaal doet de gemeente dit zelf, zodra de kapvergunning is aangevraagd. Maar in dit geval heeft de gemeente dat nagelaten. Daarom hebben we het zelf ter hand genomen zodat iedereen ziet welke bomen moeten wijken voor de nieuwe tramrails.”

Een meerderheid van de gemeenteraad ging eerder akkoord met een spoorconstructie waarvoor de bomen moeten sneuvelen. Tot teleurstelling van actievoerder Peter Drijver van Stichting SOS Den Haag. “Er is een alternatief waarbij veel meer bomen kunnen blijven staan. Maar het stadsbestuur en de HTM stonden er niet voor open.”