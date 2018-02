Movies that Matter: De drie meest toegankelijke films van het festival

Matchwinner ijshockeyfinale: “De BeNe-League gaan we ook pakken”

De Haagse ijshockeyclub Hijs Hokij veroverde zondagmiddag voor het eerst in vijf jaar de landstitel. In een zinderende finale werd het Friese Unis Flyers met 1-0 verslagen.

De maker van het enige doelpunt Marco Bommezijn (grote foto met nummer 12) reageerde maandagochtend uitzinnig in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. “Een kwartier voor tijd maak ik de mooiste intikker van mijn leven”, vertelt Marco. “Onze keeper pakte nog een shootout. De tweede van het weekend; zaterdag in de halve finale was hij ook al beslissend.”

Drie weken geleden veroverde de Haagse ploeg al de nationale beker. Na het behaalde landskampioenschap kan Hijs binnenkort de derde prijs van het jaar winnen. Volgende week beginnen namelijk de playoffs in de BeNe-League, het gedeelde kampioenschap van Nederland en België. “Die gaan we ook pakken”, aldus Marco.

Foto’s: Robert Bos

Luister hier naar het interview met Marco Bommezijn op Den Haag FM.