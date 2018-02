Movies that Matter: De drie meest toegankelijke films van het festival

Op vrijdag 23 maart start het Movies that Matter Festival. Tot en met zaterdag 31 maart kan je in Filmhuis Den Haag en Theater aan het Spui naar zo’n zeventig speelfilms en documentaires over mensenrechten, vrede en vrijheid in combinatie met debatten, lezingen, exposities en live muziek. Den Haag FM zet de drie meest toegankelijke films van het festival voor je op een rijtje.

1. Aus dem Nichts (Duitsland – Fictie)

Katja’s leven stort in als haar man en jonge zoon omkomen bij een bomaanslag. Ze is vastbesloten gerechtigheid te vinden, binnen óf buiten de rechtszaal. ‘Aus dem Nichts’ – zowel een rechtbankdrama als een wraakverhaal – won de Golden Globe 2018 voor beste buitenlandse film.

2. Sergio & Sergei (Spanje/Cuba – Fictie)

Na de val van de Sovjet-Unie maakt de Cubaanse radioamateur Sergio per ongeluk contact met de in de ruimte gestrande kosmonaut Sergei. Hij zit er vast omdat niemand hem meer terug wil halen. Gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de bijzondere vriendschap tussen een Cubaanse radioamateur en de Russische kosmonaut Sergei Krikaljov.

3. Moonlight (Verenigde Staten – Fictie)

Oscarwinnend Amerikaans drama over een jonge Afro-Amerikaanse jongen die opgroeit in een ruige buurt van Miami. De film volgt drie periodes uit zijn leven en toont hoe hij worstelt met zijn identiteit, mannelijkheid, seksuele geaardheid en plaats in de wereld.

Het Movies that Matter Festival kent twee hoofdprogramma’s: ‘Activist‘ met documentaires over mensenrechtenverdedigers, en ‘Camera Justitia‘, met films en debat over het belang van de rechtsstaat en de strijd tegen straffeloosheid. Nieuw dit jaar is het competitieprogramma ‘Dutch Movies Matter‘ met Nederlandse speelfilms en documentaires. Den Haag FM is mediapartner van het festival.

www.moviesthatmatter.nl