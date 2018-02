Op deze plekken kun je binnenkort schaatsen op natuurijs

Met de aanhoudende winterse temperaturen, begint het bij de schaatsliefhebbers al flink te kriebelen. De komende dagen en nachten gaat het flink vriezen, dus dat betekent dat er zeer binnenkort op natuurijs kan worden geschaatst.

De Haagse ijsmeesters hebben een veld in het Zuiderpark en de Koeweide in Ockenburgh al onder water gezet. Het ijs is er nu nog te dun, maar er is goede hoop dat iedereen dinsdag het ijs op kan.

Mocht dinsdag blijken dat het ijs niet goed genoeg is, zal de strenge vorst de dagen erna er hoogstwaarschijnlijk alsnog voor zorgen dat het de gewenste dikte krijgt. Nog even geduld dus.

Grote foto: Richard Mulder