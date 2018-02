PvdA deelt koelkastmagneten uit om stempassen mee vast te maken

De PvdA in de Haagse gemeenteraad vreest dat Hagenaars hun stempassen – die deze week worden bezorgd – voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart kwijt zouden kunnen gaan raken en deelt daarom de komende dagen koelkastmagneten uit om stempassen mee vast te maken

“Het is cruciaal dat mensen gaan stemmen”, zegt PvdA-lijsttrekker Martijn Balster. “Er is echt wat te kiezen. Verdiep je in de partijstandpunten en ga stemmen op 21 maart.”

De PvdA is al jaren zeer bezorgd over de grote verschillen in opkomst. In sommige wijken zoals in de Vogelwijk is het opkomstpercentage meer dan tachtig procent. In wijken als Laakkwartier en Moerwijk minder dan veertig procent. “Politiek is iets van en voor iedereen. Iedereen moet mee kunnen doen en mee kunnen beslissen. We hebben hier nog een wereld te winnen”, aldus Balster.