PvdA: “Miljard euro naar betaalbare woningen”

De Haagse fractie van de PvdA vindt dat de gemeente een miljard euro moet uittrekken voor betaalbare huurwoningen. Dat vertelde lijsttrekker Martijn Balster (kleine foto) maandagochtend op Den Haag FM.

“Over een paar jaar is de wachttijd op een betaalbare huurwoning acht jaar”, vertelde Martijn in het programma Haagse Ochtendradio. “Je zal maar starter zijn in Den Haag, dan is er gewoon geen fatsoenlijk huurhuis te vinden. Over kopen hoeven we het niet eens te hebben want dat kan al helemaal niet meer. Het is tijd om de portemonnee te trekken, er is zeker een miljard euro nodig.” Balster sprak verder over het 10.000 banen plan van de PvdA. “Vier jaar geleden verklaarde iedereen ons voor gek. Maar het is ons echt gelukt om 10.000 mensen aan een baan te helpen.”

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart schuift elke maandag en donderdag een lijsttrekker aan in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. Aankomende donderdag is Joris Wijsmuller, lijsttrekker van de Haagse Stadspartij te gast.

