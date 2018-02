Welke oplossingen zie jij voor de problemen in Den Haag? Denk mee over hulp aan mensen met geldproblemen

Schaatskoorts bij schaatsspecialist op De Uithof

Den Haag lijkt de schaatskoorts al goed te pakken te hebben! Wij namen een kijkje bij schaatsspecialist Oomssport op De Uithof, waar ze voor deze week al zo’n drie tot vier keer zoveel schaatsen als normaal insloegen. Ook de aantallen geslepen en gerepareerde schaatsen lopen snel op.

In de werkplaats achter de winkel wordt hard gewerkt om alle Hagenaren goed beslagen ten ijs te laten komen als het natuurijs straks dik genoeg is. “Het slijpen van de schaatsen is heel belangrijk om te voorkomen dat je valt”, vertelt Edwin Steijn, eigenaar van Oomssport. “De ronding van de schaats zorgt er – goed geslepen – bijvoorbeeld voor dat je makkelijker bochten kan schaatsen.” Als tip geeft hij ook mee dat het eigenlijk helemaal niet handig is om dikke sokken in je schaatsen te dragen, zoals veel mensen wel vaak denken. “De schaats moet, anders dan een normale schoen, helemaal op de voet aansluiten. Je hoeft hem immers met het schaatsen toch niet te buigen.”

Als de ijsmeesters aangeven dat het ijs dik genoeg is, kun je binnenkort in ieder geval in het Zuiderpark en op landgoed Ockenburgh schaatsen. Misschien zelfs morgen al.