Voedselbank in de problemen: “Mijn spaarcenten zijn bijna op dus ik kan het niet meer opbrengen”

Herschel van der Padt (72) van Stichting Samenlevingsopbouw Solidair hoopt op gulle gevers die zijn voedselbank aan Sterrenoord van de ondergang kan redden. “We hebben structurele financiële hulp nodig om open te kunnen blijven”, zei Herschel in het radioprogramma Hou je Haags! op Den Haag FM. “We zijn gewoon veel geld kwijt aan gemeentelijke belastingen en exploitatiekosten.” De vrijwilligersorganisatie heeft zo’n 15.000 euro nodig om open te kunnen blijven.

Herschel betaalt de kosten nu nog uit eigen zak. “Ik betaal het van mijn spaarcentjes. Ik ben al twintig jaar niet op vakantie geweest en rook niet en drink niet.” De bodem van Herschel’s spaarrekening is wel in zicht. “Ik zal ondanks alles wel positief blijven. Het is niet leuk als je een maatschappelijke functie hebt en er staat een deurwaarder op de stoep. Terwijl je mensen helpt bij wie er een deurwaarder op de stoep staat. Hallo, de maatschappij heeft toch ook z’n verantwoordelijkheid?” Vrijwilligers van Herschel’s stichting delen wekelijks 153 voedselpakketten uit aan wijkbewoners.

“Toen ik nog werkte bij het Korps Mariniers heb ik overal armoede gezien. Maar hier in Den Haag heb je ook veel te veel mensen die in armoede leven. “Herschel is teleurgesteld in de onwelwillendheid van organisaties om een steentje bij te dragen. “We werken hier met zestien vrijwilligers die zichzelf de pestpokken werken. En dan vang je overal bot als je ergens om vraagt.” De weldoener uit Escamp kan naar verwachting nog tot mei het hoofd boven het water houden. “Ik krijg nog vakantiegeld, dus dat stop ik er dan gelijk weer in.”

Oproep

Ook grijpt hij direct de gelegenheid om een oproepje te doen aan verpleeg- en ziekenhuizen. “Er wordt voor miljoenen aan eten weggegooid. Laat ons het komen ophalen voor mensen die geen eten hebben!” Belangstellenden kunnen via de website een financiële bijdrage leveren aan Stichting Samenlevingsopbouw Solidair.

Luister hier naar het interview met Herschel van der Padt op Den Haag FM.